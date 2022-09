VIDEO) ¿Cómo saber si cargas con la herida del abandono?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La herida del abandono es un sentimiento que puede surgir en la niñez cuando un niño o una niña siente falta de amor, protección y atención de uno o ambos padres.

En ese sentido, la conferencista internacional y promotora de bienestar emocional, Minnoris Martínez, expresó que las personas que cargan con la herida del abandono por lo general suelen temer a la soledad y por ello acostumbran a sumarse a muchos grupos en busca de compañía, e incluso, podrían denotar altos niveles de agresividad por miedo a que le abandonen.

“Cuando uno es abandonado tiene miedo al compromiso, no te comprometes fácilmente, no aceptas un no por respuesta y eso tiene también que ver con la agresividad, tenemos el autoestima por el piso, muy maltratado y no tenemos amor propio”, expuso.

Martínez fue entrevistada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“El que tiene la herida del abandono quiere ser el más chévere en la vida para que todo el mundo quiera tenerlo como amigo”, sumó.

Sostuvo que este tema es desconocido por muchos y justamente ese desconocimiento dificulta que las personas que cargan con la herida del abandono puedan sanar.

Dijo además que es necesario buscar ayuda especializada con profesionales de la psicología porque a las personas les resulta difícil darse cuenta de todo lo que llevan dentro.

“Hay psicólogos que nos ayudan a darnos cuenta y a sanar porque a nosotros mismos nos cuesta ir al subconsciente y revivir ese dolor, nadie quiere revivir esos traumas y volver a pasar por esas emociones vinculadas al abandono”, manifestó.

Puntualizó que las personas que no toman la decisión de sanar esta herida en distintas circunstancias de su vida conectarán con las emociones que el abandono les causa, “miedo, odio, resentimiento, duda y desconfianza”.

Martínez aseguró que están todas las herramientas para que una persona transforme su vida, pero para lograrlo debe tomar realmente la determinación de hacerlo.

“Es un trabajo de cada cual, mi mensaje es que todo el que quiera transformar su vida lo puede lograr, pero tiene que decidirlo, tiene que hacer un compromiso y un trabajo responsable, con mucha perseverancia lo puede lograr”, sostuvo.

