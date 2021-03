(VIDEO) ¿Cómo reinventarte para alcanzar la felicidad en lo que aspiras?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El conferencista y escritor, Camilo Cruz, consideró que antes de que una persona intente reinventarse y aspire a la felicidad en lo que se proponga, debe tener claro a dónde quiere llegar y de qué manera trabajará para lograrlo.

“Primero uno tiene que tener bien claro cuál es su visión y propósito de vida, poder articular y decidir por uno mismo, a qué es que se quiere dedicar el resto de su vida”, indicó.

Cruz emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 03:40).

En ese orden, indicó que la persona debe decidir cuál es su norte, de lo contrario, estaría invirtiendo diariamente su tiempo y esfuerzos, en la realización de tareas que realmente lo están alejando de aquello que verdaderamente quiere.

“El problema es que si tú no lo haces, lo que sucede es que todos los días comenzarás respondiendo emergencias, tareas o situaciones que se te presentan y no estarás trabajando en aquello que verdaderamente tú consideras importante”, agregó.

También recomendó que para reinventarse y lograr el objetivo de triunfar y ser feliz, la persona debe convertirse en un estudiante del éxito, buscar cada día cosas nuevas que aprender e invertir su tiempo en alcanzar sus objetivos.

“Entiende que todos los días tú tienes que ser un estudiante del éxito, tú nunca terminas de aprender, si lo que quieres es triunfar y ser feliz, tú nunca terminas de aprender”, afirmó.

Además, señaló que es muy importante que el individuo entienda que es el arquitecto de su propio destino, que su éxito y felicidad no dependen de nadie más que de sí mismo, y no debe andar buscando quién sea el responsable de su infelicidad o de no obtener lo que quiere.

“La persona es el arquitecto de su propio destino, y cuando tiene eso claro se levantará todos los días con ánimo y entusiasmo, porque sabe que va a trabajar en eso que ha decidido hacer”, agregó.