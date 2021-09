(VIDEO) ¿Cómo puedes entrenar tu mente para ser feliz?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor en ciencias y conferencista argentino, Néstor Baidot, sostuvo que en el contexto en que vive la población mundial hoy en día, en donde todos han sufrido en mayor o menor medida efectos de la pandemia de la COVID-19, es “importantísimo” aprender a entrenar la mente para ser feliz, y para ello, explicó que la persona debe comenzar a mirar hacia sí misma y conseguir lo que se denomina como “armonía interior”.

“Estamos destinados a ser felices, si muchas veces no lo logramos es porque no decidimos hacer lo que hay que hacer para ello. Fíjate, ¿vamos a vivir condicionados por entornos difíciles que te quitan tu equilibrio, tu felicidad o vamos a hacer algo para que ello sea posible? no es una utopía, es una posibilidad para todos, es posible generar estados de felicidad”, aseguró.

Braidot emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Aseguró que todas las personas en el mundo buscan lo que es la felicidad, y quienes estudian el cerebro han determinado que entrenando ese órgano el individuo puede desarrollar la posibilidad de ser feliz.

En tal sentido, el especialista en neurociencias cognitivas indicó que cuando no existe una coherencia energética y emocional, el estado de ánimo de la persona estará siempre condicionado por circunstancias del exterior.

“Esto es un factor importantísimo al punto que en los programas de entrenamiento cerebral estamos incorporando (armonía interior) como uno de los primeros temas que te habilita a todo tipo de cosas, porque si tú no tienes coherencia energética y emocional estás dependiendo y sometido muchas veces a las circunstancias que te condicionan desde tu entorno”, explicó.

También mencionó que la imaginación es una “poderosa herramienta” para generar predicciones a un estado de felicidad, ya que, según explicó, el ser humano es influenciado por todo lo que percibe, y asimismo, por todo aquello que imagina.

Ante la pregunta de si el concepto de la felicidad está sobrevalorado, Braidot manifestó que ha aprendido que esa palabra puede tener connotaciones distintas según los continentes, e incluso, se llega a confundir su significado con la sensación que genera “el tener cosas”.

