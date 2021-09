(VIDEO) ¿Cómo pueden los hábitos de las personas autosabotear sus metas?  

Comparte esta noticia

Por: Creiddy Peńa.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La entrenadora internacional en programación neurolingüística, Licelotte Baigés, manifestó ayer jueves que las personas deben identificar cuáles hábitos del diario vivir pudieran estar autosaboteando sus metas y propósitos, indicando que esos hábitos no se eliminan, sino que pudieran ser sustituidos por otros que potencien las capacidades de los individuos.

“Los hábitos guían nuestras vidas porque somos fruto de nuestros hábitos y a medida en que yo comience a hacer consciencia de esos comportamientos habituales, que pudieran estar autosaboteando mis metas y mis propósitos, yo podré empezar a modificarlos. Según Einstein, el genio del siglo veinte, es más difícil cambiar un hábito que desintegrar un átomo”, expresó.

Baigés emitió sus comentarios en una entrevista realizada por la conductora Krismeli Brito Padilla, en el programa “Con su Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:43).

La especialista definió el hábito como toda conducta que se repite con frecuencia, ya sea consciente o inconscientemente, y explicó que cuando los individuos tienen un determinado comportamiento es porque en el cerebro se crea una especie de ruta neuronal, y mientras más se repiten los mismos comportamientos, en esa medida se fortalece dicho patrón.

“Queremos algo pero no actuamos en consecuencia con lo que queremos, estamos llenos de hábitos que no nos permiten contactar con las metas que queremos lograr. Cuando tú tienes un propósito definido en coherencia con tu identidad no habrán obstáculos”, externó.

También detalló que el hábito se crea o se induce a través de la cultura, del entorno familiar y a través de los medios de comunicación, y dijo que detrás de cada conducta positiva o negativa está lo que en programación neurolingüística se llama “la intención positiva”, que es el beneficio que las personas perciben por ejecutar una conducta.

“Una vez nosotros busquemos cuál es la intención positiva que tiene el hábito que estamos realizando, si nos perjudica podemos encontrar opciones de comportamientos que puedan satisfacer ese mismo beneficio pero sin dañar nuestra salud, y a eso se le llama un cambio de hábitos”, añadió.

Relacionado