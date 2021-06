(VIDEO) ¿Cómo multiplicar tu dinero de una manera fácil?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coach en finanzas, Digna Paulino, recordó que las cuentas de ahorro son productos financieros diseñados para acumular dinero, no para generar riquezas y recomendó a las personas la inversión como una herramienta para multiplicar el dinero de una manera más estratégica y fácil.

“Una de las maneras en la que nosotros podemos multiplicar el dinero es invirtiendo. A veces me dicen, ‘Digna, pero yo tengo el dinero en una cuenta de ahorro, que ahí lo puedo retirar fácilmente, me gana interés’, pero hay un detalle, las cuentas de ahorro no son inversión”, manifestó.

Paulino emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Krismeli Padilla Brito en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:30).

Explicó que con las cuentas de ahorro los usuarios tienen la posibilidad de que dicho producto le genere “un poquito de intereses”, pero al mismo tiempo, indicó que también se cobran comisiones por la administración de fondos.

“¿Qué es lo que debes de hacer?, debes de buscar productos financieros que se acomoden a tus necesidades, al riesgo que tu puedes cubrir y entonces invertir ese dinero para que se multiplique”, sostuvo.

En tal sentido, sugirió buscar “objetivos financieros que se acomoden a los intereses personales de cada quien y al riesgo que puedan cubrir”, e invertir su dinero, ya que los productos financieros que son para inversión cuentan con una tasa de interés más atractiva.

Paulino señaló que una persona está preparada para realizar una inversión cuando tienes todos sus gastos básicos cubiertos, tiene disponible un fondo de emergencia, y sobre todo, si cuenta con una cantidad de dinero acumulado para invertirlo.

“Las finanzas personales tienen diferentes etapas, en la primera etapa tú tienes que ir construyendo ese colchón y luego de que tienes ese dinero con el que puedes invertir y asumir riesgos, entonces ahí la persona está lista para invertir”, aseguró.



