(VIDEO) ¿Cómo mantener la felicidad después de conocerla?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como una segunda parte del programa “Las claves de la felicidad”, el terapeuta familiar José Díaz, señaló varias recomendaciones para que las personas puedan mantener este sentimiento, el que describió como un estado de bienestar interior que solo depende de la aptitud de cada quien frente a los diversos eventos que suceden en su exterior.

“En el tema anterior aprendimos que se puede aprender, y así como se puede aprender también se puede enseñar a ser felices, ojalá nos empeñemos en los hogares a enseñar a nuestros hijos a ser felices, y eso de por sí nos va a garantizar el éxito en la vida”, manifestó.

Díaz emitió sus comentarios durante un debate realizado en el programa “Con la Dra. Controversia”, conducido por Krismeli Brito Padilla, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Consideró que para mantener la felicidad la persona debe apoyarse en “una actitud positiva y de agradecimiento frente a la vida, así como no rendirse frente a las adversidades para lograr su meta de vivir feliz”.

En ese sentido, Díaz citó al filántropo inversionista estadounidense Warren Buffett, y moldeó sus recomendaciones de negocios para sugerir cómo las personas pueden lograr con éxito mantener la felicidad.

Igualmente, enumeró las referidas recomendaciones de la forma siguiente:

Róbale: Indicó que la persona debe robarle tiempo a su trabajo y entregárselo a sí mismo, a su pareja y familia.

“Muchas veces nuestros hogares son depósitos de seres humanos, pero no un hogar porque a veces cuando llegamos a la casa cada uno está en su rincón, y no hay tiempo de calidad con la familia y empezamos a sentirnos vacíos”, señaló.

Consigue: Expresó que la persona debe conseguir bienes materiales hasta donde su tranquilidad se lo permita.

“Hay gente que pierde el sueño, sus hijos, la vida, el amor, todo detrás de las cosas materiales, pero la felicidad no te la van a dar los bienes que tú acumules. Tú puedes tener una mansión y si tú no tienes con quién compartirla no te servirá de nada”, sostuvo.

Prescinde: Manifestó que la persona debe prescindir de aquello que no necesita y entregárselo al necesitado.

