(VIDEO)  ¿Cómo las personas pueden lograr vivir en plenitud?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El autor y conferencista motivacional Juan Pablo Gaviria manifestó que la plenitud es un estado en el que la persona entiende que está en un camino en donde todo tiene sentido, e indicó que para poder experimentar esto primero debe hallar un estímulo externo que conduzca al individuo hacia esa dirección.

“¿Cómo llegar a interiorizar esto y aplicarlo? tienes que pasar por un momento previo de inspiración, porque de pronto es un tema que no conozco, nadie me ha dicho que puedo vivir en plenitud o no sé lo que es, entonces necesito un estímulo externo que me diga ‘oye, la plenitud es esto’”, expresó.

Gaviria emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformate”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:13).

Comentó que cuando las personas viven en plenitud nada de lo que pasa a su alrededor las afecta, debido a que llegaron a un punto en el que aprendieron a comprender la vida tal y como es.

“No importa si estás pasando por la curva baja de la vida, si estás en un momento bajo de oscuridad o en un momento de dolor, por más que te duela tú entiendes que estás en un camino más grande que tú mismo”, manifestó.

Ante la pregunta de qué debe hacer la persona cuando no le encuentra sentido a la vida, el escritor sostuvo que cuando eso ocurre el individuo debe preguntarse primero con quién se está comparando para considerar que su realidad no está siendo como debería ser.

También expresó que otra de las razones por las que alguien puede no encontrarle sentido a la vida es cuando se encuentra en un sufrimiento profundo, y en este caso en particular, recomendó leer el libro “El hombre en busca de sentido”, del autor Viktor Frankl.

Para saber más sobre lo que comentó Gaviria te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa.

