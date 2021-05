(VIDEO) ¿Cómo las personas pueden cuidar su alma?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La escritora y coach espiritual, Yoly Romero, expresó que es muy difícil identificar el alma porque es algo que las personas no pueden ver, por lo que les cuesta mucho cuidarla, pero aseguró que pueden hacerlo si empiezan a conectarse con la parte más sutil de sí mismas.

“El alma es algo muy sutil, no es algo físico, no es algo que tú puedas ver, el cuerpo es lo primero con lo que nuestra mente tiene contacto y es lo que puede realmente decir ok, existe y eso le da esa seguridad que la mente necesita para decir está todo bien”, explicó.

Romero emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

En tal sentido, manifestó que el alma es algo que “se experimenta a través de las emociones” y que para cuidarla las personas deben hacerlo mediante la respiración y conectándose con la naturaleza.

“Desde nuestra mente nunca vamos a poder conectarnos con nuestra alma porque en nuestra mente está todo lo que nos hace sentir seguros y eso es lo que siempre va a buscar”, manifestó.

Asimismo, señaló que para lograr esa conexión con la parte más sutil de sí misma, la persona debe tratar de sentir la energía que la rodea, y en este caso, resaltó que la soledad es algo que “ayuda muchísimo” para lograrlo.

También mencionó que la mejor manera de cuidar el alma es estando en coherencia, conectado con todos los aspectos que conforman al ser, pero indicó que debido a que las personas tienen una mente dual y tiene a polarizarse en un extremo de lo que conocen, pues le cuesta llegar a ese estado de coherencia.

