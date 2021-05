(VIDEO) ¿Cómo encaminarse hacia el éxito?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El coach Francisco de León, experto en finanzas y telecomunicaciones, señaló que cuando las personas disfrutan lo que están haciendo y reconocen sus méritos está encaminadas a alcanzar el éxito, el cual aseguró consiste en las metas y deseos de cada quien.

“El mundo siempre va a estar lleno de situaciones que no son idóneas, pero si tú estás haciendo algo que tú disfrutas, que te diviertes haciéndolo, pues definitivamente estás encaminado a poder lograrlo”, manifestó.

De León emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la productora de eventos Ana Teresa Gómez y el asesor de imagen Carlos Andrés Martínez, en el programa “Bodas & Eventos”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Explicó que como “en la actualidad se vive en una sociedad de consumo las personas asocian el éxito con acumular dinero, poder o estatus”, pero aclaró que tener éxito realmente no depende de factores externos, sino que depende exclusivamente de lo que desee la persona.

En ese sentido, indicó que debido a esa concepción errónea muchas personas no se sienten exitosas, por lo que señaló tres principios fundamentales que pueden encaminar al individuo al éxito.

Consideró que “amar lo que haces” es uno de esos principios fundamentales, porque cuando la persona no reconoce sus logros y no se encuentra feliz en las cosas que está realizando, nunca podrá sentirse exitoso o considerar que se está acercando a lograr sus objetivos.

“Hay gente que en el camino no están viendo cada pasito que están dando, y no lo están disfrutando, y por eso no entiendes que estás logrando el éxito”, aclaró.

Asimismo, indicó que otro de los principios es “nunca darse por vencido”, no rendirse antes los desafíos que se encuentran en el camino, y buscar la motivación en las metas que quiere lograr, asegurando que eventualmente, de alguna manera llegará hasta donde quiere.

