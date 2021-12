(VIDEO) ¿Cómo descubrir que tu vibra está baja y qué puedes hacer para cambiar eso?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La especialista en temas de espiritualidad Susan Grace Curiel manifestó que los seres humanos viven en un universo sonoro, donde los niveles de frecuencia indicarían cuando las cosas van fluyendo de manera positiva o no, y en ese sentido, señaló algunos indicios que estarían mostrando que una persona está vibrando bajo.

“¿Cómo te das cuenta que no estás vibrando bien?, tenemos muchas formas de hacerlo, pero hay unas cuantas que son las que más deben llamar nuestra atención como cuando al despertar no tenemos fuerzas para comenzar el día, no tenemos el ánimo, la intención, entonces tenemos que comenzar a ver qué pasa con nuestra vibración”, expresó.

Curiel emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la productora de eventos Ana Tereza Gómez, en el programa “Bodas & Eventos”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.



Explicó que cuando la energía de la persona disminuye sería una señal de que está vibrando bajo, y además, dijo que hay otros indicios más complejos como cuando en la casa de repente se rompen muchos objetos.

La también escritora indicó que cuando en un lugar, ya sea en un espacio laboral o de otra índole, se rompen más cosas de lo usual es porque el ambiente está cargado de energías densas, agregando que tanto las personas como los lugares pueden tener vibraciones.

“Tú te preguntas por qué esta iluminación no me está funcionando si no hay ningún problema, entonces ahí eso comienza a decirte que a ese espacio en donde estás montando ese evento necesitas verificarse las vibraciones”, expuso.

En ese orden, puntualizó que cuando se esté organizando un evento o trabajando en un lugar que esté cargado de energía densa, la persona puede limpiar con agua, porque según indicó, este recurso es el canalizador de la transmutación por excelencia.

“Y estamos hablando de limpiar aura, a esa agua vamos a ponerle siempre algún elemento que lleve olor porque nosotros tenemos una memoria olfativa que siempre conecta lo que somos con nuestra infancia y eso nos hace sentir seguros y nos permite fluir”, explicó.

Asimismo, sugirió a las personas utilizar especias como vainilla blanca y colocarla en las esquinas para que sus mentes recuerden los momentos gratificantes y dulces de sus infancias.

Para saber más sobre las recomendaciones de la especialista en temas de espiritualidad te invitamos a acceder al link y ver la entrevista completa.

