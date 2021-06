(VIDEO) ¿Cómo desarrollar tu marca personal?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La productora de eventos Ana Teresa Gómez resaltó que en la actualidad se vive en un mundo donde hay mucha competencia en los distintos ámbitos de la sociedad, y si una persona quiere destacarse en cualquiera de ellos es necesario que empiece a trabajar su marca personal.

“Realmente estamos en un mundo de mucha sobreinformación, de mucha competencia y la gente no conecta con más de lo mismo, entonces si no eres diferente no existes en el mercado”, manifestó.

Gómez emitió sus comentarios durante su participación en el programa “Bodas & Eventos”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

Explicó que la marca personal o personal branding, como se conoce en inglés, es un concepto que consiste en trabajar la imagen personal de alguien con la misma estrategia con la que se promociona un producto o servicio.

“Tenemos que tener en cuenta que se utilizan métodos muy parecidos a cuando trabajamos un producto o servicio. Tenemos que ver por ejemplo la apariencia, nuestra imagen es muy importante, cuáles son nuestras competencias, aspiraciones, impresiones en los demás, etc.”, especificó.

Indicó que la marca personal está estrictamente ligada a lo que es la persona, y por tal motivo dijo que quien desee desarrollar su marca debe primero dirigir su atención así mismo, para conocerse bien y así poder luego proyectarse de la mejor manera hacia los demás.

“Usted no puede dar lo que usted no tiene, usted no puede ser lo que usted no es, usted no puede vender lo que no consume, entonces a partir de quien yo soy es que yo puedo empezar a estructurar y desarrollar mi marca personal”, explicó.

