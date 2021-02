(VIDEO) ¿Cómo afectan las emociones la salud de las personas?

Comparte esta noticia

Por: Marolin Castillo.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El doctor y terapeuta especialista en bioestimulación celular, Manel Beltrán, explicó ayer jueves que el cuerpo y la salud de las personas son manejados por la mente, la cual es responsable muchas veces de las enfermedades que tiene el individuo.

“Con nuestra mente podemos dominar absolutamente todo. La mente tiene la facilidad de que no distingue lo que es bueno y lo que es malo, entonces, dependiendo de lo que tú eches en tu mente, así responderá tu cuerpo en una enfermedad u otra”, sostuvo.

Beltrán emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por la conductora Mirla Hernández, en el programa “Con la Dra. Controversia”, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:36).

Según estudios que ha realizado, indicó que las emociones causan la mayoría de problemas de salud del individuo, porque su mente puede llegar a bloquear partes de su organismo, haciendo de esta manera que el mismo funcione mal.

Expresó que una de las cuestiones que más pueden llegar a afectar la salud en las personas, es que estas no llegan a expresar sus sentimientos y se lo guardan todo para sí mismas.

“No saben decir un te quiero, un te amo, quiero esto, quiero lo otro, me gusta esto, no me gusta, se lo guardan y reprimir los sentimientos hace que tu mente te envíe a provocarte un estreñimiento, retención de líquido o problemas en el estómago y eso está comprobado médicamente”, aseguró.

En ese sentido, explicó que en sus consultas médicas, las personas que sí expresan sus sentimientos no tienen un diagnóstico como el de retención de líquido, estreñimiento y otro tipo de enfermedades que se generan debido a lo que expuso.

Asimismo, indicó que otra de las causas que pueden provocar afecciones en las personas son sensaciones como el pánico, el miedo, la ansiedad, la angustia e incluso pensamientos negativos, los cuales hacen que el Timo, la glándula encargada de manejar el sistema inmunológico, se contraiga y entonces, bajen las defensas del individuo.

“Se baja completamente, porque esa glándula se cierra y el sistema inmunológico no aumenta, entonces esa persona está más propensa a contraer una gripe, una infección, una alergia, un dolor, cualquier cosa porque su cuerpo no tiene respuesta”, afirmó.

Agregó que una persona que tenga pensamientos positivos, que exprese sus sentimientos y no piense tanto en los demás, está contribuyendo de esa manera a subir su sistema inmunológico sin necesidad de tener que utilizar alguna otra cosa para aumentar sus defensas.