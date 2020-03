(VIDEO) Comité Político PLD no aceptará imposición procurador fiscal; insisten en conformar terna

View this post on Instagram

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana manifestó este lunes su total rechazo ante la imposición de un procurador fiscal electoral por parte del Consejo Económico y Social (CES), reiterando que se debe conformar una terna con integrantes del Ministerio Público. Así lo especifico el presidente de esa organización política Temístocles Montas al término de la reunión que sostuvieron los miembros del CP este lunes en la casa presidencial de la entidad.