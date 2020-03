VÍDEO: Comité Olímpico Dominicano respalda aplazamiento Juegos Olímpicos

View this post on Instagram

Luego de la suspensión de los Juegos Olímpicos de Tokio para el verano del 2021 debido al brote de Covid-19, el presidente del Comité Olímpico Dominicano y miembro COI, Luisin Mejía Oviedo, explica el panorama para los atletas criollos, algunos ya clasificados para los Juegos, otros quienes están a la espera de los clasificatorios. Imágenes por: @williamaish #elnuevodiariord