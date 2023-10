(VIDEO) Comité Nacional de Salarios acuerda relanzar la Mesa de Resolución de Conflictos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Comité Nacional de Salarios (CNS) de la República Dominicana, acordó este miércoles reactivar la Mesa de Resolución de Conflictos, mediante la cual el órgano tripartito se compromete a viabilizar cualquier impasse en base al diálogo y la concertación.

En ese sentido, el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, explicó que en esta ocasión, el Gobierno dominicano, junto a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), lograron ponerse de acuerdo con el sectores empleador y trabajador, a los fines de arribar a la reactivación del convenio que busca dirimir los conflictos en una mesa tripartita.

“Estamos muy contentos de que pudimos hoy formalizar el acuerdo tripartito adicional a los que ya hemos venido materializando en los últimos años. En esta oportunidad, el Gobierno junto con la Organización Internacional del Trabajo, ha promovido y ha sido aceptado, tanto por el sector de los trabajadores como por el sector de los empleadores, la firma de la reactivación de la mesa tripartita de diálogos”, explicó el ministro de Trabajo.

El funcionario agregó que con la reactivación del referido acuerdo, el país cumple con un convenio internacional del cual forma parte y que además se abre un espacio de diálogo tripartito para dirimir cualquier situación en los sectores involucrados.

Sostuvo que el convenio rubricado hoy, los actores se comprometen a llevar cualquier diferencia a la Mesa de Resolución de Conflictos y buscarle una solución conjunta.

Dijo que parte de las ventajas del acuerdo es que el mismo es un espacio institucional y que los actores involucrados que tengan diferencias, también serán parte de la solución a esas diferencias.

De Camps manifestó que si bien es cierto que en la actualidad no hay conflictos que dirimir, una vez reactivada la mesa de resolución, al momento que en que surjan se pueden dirimir de forma rápida.

Reforma al Código de Trabajo

El ministro de Trabajo también opinó sobre el proceso para la reforma al Código Laboral, explicando que las conversaciones se están realizando en la sede del organismo y que además han ido avanzando.

En ese sentido, el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñe, presente en la firma de la reactivación de la Mesa de Resolución de Conflictos, se refirió a las discusiones sobre la reforma al Código Laboral y aclaró que las negociaciones están avanzadas, aunque dejó claro que el tema de la cesantía no se debe tocar.

“Nosotros no tenemos grandes problemas para que sea aprobado, lo único es que mantenemos siempre nuestra posición, de que no se debe retroceder en el Código de Trabajo, sino avanzar. Y por lo tanto consideramos que la cesantía no se debe tocar”, afirmó el dirigente sindical.

De su lado, el secretario de Organización de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Santos Sánchez, dijo estar de acuerdo con la firma de la Mesa de Resolución de Conflictos, indicando que es una iniciativa del sector trabajador.

Expuso que uno de los reclamos de los trabajadores en esa dirección para llevarlos a la mesa son los derechos colectivos de los obreros, así como el derecho a la libertad sindical.

“Esa mesa nos da una oportunidad (….) eso nos brinda una oportunidad de nosotros ponernos de acuerdo para que se resuelvan los conflictos ante esa mesa”, refirió al dejar claro que el diálogo es importante para la inclusión social.

Los sectores hablaron al reunirse en la sede del Comité Nacional de Salarios para la firma del acuerdo, que busca la reactivación de la Mesa de Resolución de Conflictos, un convenio estipulado en la Organización Internacional del Trabajo.