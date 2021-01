(VIDEO) Comerciantes ven reducidas sus ventas por nuevos horarios de toque de queda

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Por el endurecimiento de las medidas que implementó el Gobierno para mitigar las consecuencias del COVID-19 en el país, los comerciantes ven reducidas sus ventas y ganancias, y recomiendan a las autoridades que los tomen en cuenta para sus partidas financieras.

En un recorrido que realizó El Nuevo Diario, este lunes, por diferentes comercios de la ciudad, se constató que, en su mayoría, los dueños de negocios coincidieron en que, aunque han reducido sus ganancias por el nuevo horario del toque de queda, sus gastos corrientes continúan sin variación.

Así lo informó Yoneri Montilla, propietario del Colmado San Juan, quien expresó que los gastos que paga por agua, electricidad y alquiler, están llegando con costos más elevados que no puede subsidiar completamente por las nuevas restricciones en el toque de queda.

Montilla manifestó que aunque el Gobierno otorgó la posibilidad de trabajar con servicio a domicilio, las personas de los sectores populares “están acostumbradas a venir” de manera presencial a los establecimientos.

“También están acostumbrados a entender que después del horario del toque de queda, el colmado no trabaja”, se lamentó el mercader y dijo que no se atreve a vender de manera clandestina para no tener multas.

La misma queja externó Esmerlin Lara, quien afirmó tener 45 años al frente de su establecimiento y coincidió en que los gastos que conlleva mantener un negocio siguen sin variación.

Lara se queja de que sus facturas por alquiler y electricidad siguen llegando igual, pero con la reducción en las ventas ha tenido que esforzarse más para pagarlas.

Es por esto que recomendó al Gobierno hacer un acuerdo con las instituciones encargadas de dar servicios públicos para que arriben a un plan en el que se les cobre menos tarifas.

“No se está vendiendo nada con un toque de queda a las 12 del mediodía”, se quejó el comerciante y pidió al Gabinete de Salud medidas que puedan alivianar la carga de los dueños de negocios.

Estos comerciantes externaron sus quejas por las nuevas medidas que anunció el Gobierno la pasada semana sobre el endurecimiento del toque de queda. El mismo iniciará a las 5:00 p. m. los días de semana y a las 12 del mediodía los fines de semana.