(VIDEO) Comerciante herido durante asalto en Baní permanece en cuidados intensivos

Continúa en cuidados intensivos el comerciante que resultó herido de bala en medio de un asalto la mañana de este lunes, en un hecho registrado en el municipio Baní, provincia Peravia. Se trata del señor Benjamín Peguero, de 52 años de edad residente en el sector de Santa Elena de Baní, quien tuvo que ser intervenido de emergencias luego que un joven, hasta el momento no identificado, le propiciara un disparo en la región abdominal derecha, a nivel del abdomen, cuando éste abordaba su vehículo con dirección a su establecimiento comercial ubicado en la zona del mercado municipal de Baní. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord