(VIDEO) Comerciante denuncia recibir amenazas de otro por vender en la misma demarcación

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Agustín Robles, propietario de Provisiones Robles, denunció este miércoles que teme por su vida debido a que recibe amenazas de un vendedor que supuestamente está armado con una escopeta en Los Rieles de Gurabo, Santiago.

Robles sostuvo que tiene 15 años ofreciendo el servicio de venta de legumbres, vegetales y verduras, y que el comerciante que presuntamente lo amenaza, Rafael Espinal, le molesta que él distribuye la mercancía en la misma zona.

El denunciante manifestó que ambos venden los mismos productos en camiones y que un empleado de Espinal le agredió.

“Tuve una situación con un señor en Los Rieles de Gurabo, en donde me atropelló en un negocio que yo doy servicio, yo le vendo provisiones y me siento intimidado porque esa persona anda armada y anda con unos secuaces atrás que me atropellaron, me insultaron, me amenazaron y me siento mal, me siento atropellado y necesito que esta situación se resuelva para que no pase una desgracia con ese señor”, alegó.

El hombre pidió a las autoridades que solucionen la situación.

“Este señor vino atropellarme, no quiere que yo le venda a los negocios, no quiere que yo trabaje, no quiere que yo ande en la calle buscándome la comida y me siento indignado y quiero que esta situación se resuelva y quiero que este señor pague por lo que hizo”, expresó.

