(VIDEO) Comerciante denuncia ha sido víctima de cuatro atracos a mano armada en varios municipios del Cibao

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Un comerciante del mercado la Pulgas en Santiago denunció este jueves que sus conductores han sido víctima de cuatro atracos a mano armada en los municipios Cenoví, San Francisco de Macorís, Pimentel, así como en la provincia Sánchez Ramírez.

Luis Jiménez subrayó que: “La situación del Mercado son los robos, en el camino nos están atracando. Me atracaron una en Cenoví , me atracaron la de San Francisco, me atracaron una de Pimentel el Jueves, una de Sánchez en el camino “.

Apuntó que el robo del pasado jueves, en Pimentel, fue realizado por cuatro delincuentes vestidos de negro, que se transportaban en una guagua color rojo vino.

“Tú que tengas 10 mil pesos viendo cómo está la situación, ¿va a salir de tu casa?”, cuestionó Jiménez.

Puntualizó que el aumento desproporcionado de la delincuencia está afectando a todos los comerciantes del país, al extremo que las compras se han reducido producto del temor de los ciudadanos a salir a las calles.

“La autoridades deben hacer énfasis de que esta situación se resuelva, porque de verdad, estamos saturados de tantos problemas; una economía en el suelo, una pandemia que pasó ahora mismo, el país se está destruyendo, la delincuencia lo está haciendo también.

Enfatizó que la crisis económica y la delincuencia deben ser resueltas y que es momento de que las autoridades ofrezcan soluciones inmediatas a una u otra.

Resaltó que en el mercado no cuentan con autoridades policiales que supervisen la zona.

