(VIDEO): Comerciante denuncia agentes DNCD entraron a su negocio en Navarrete y rompieron las mercancías

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. Un Comerciante denunció a través de un video que agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) irrumpieron en su negocio y destruyeron todas las mercancías, en un hecho ocurrido en el municipio de Navarrete, en Santiago.

El denunciante, no identificado, asegura ser dueño de una tienda de ropas, y manifestó que los agentes perseguían a un presunto vendedor de drogas que al salir huyendo se escondió en el establecimiento comercial.

“yo tengo mi puerta abierta, la Policía se tiró hay atrás en el punto, uno de los tipos se metió para mi habitación huyendo, y viene y se tira una guagua, pero yo ni sé que el tipo estaba ahí, ellos entraron y me rompieron todo”, indicó.

“Ellos me rompieron todo, yo no tengo tacha (fichas) ni nunca he caído preso, ellos no saben lo que me costó todo eso”, añadió.

Se preguntó la razones de la acción y de, porqué estos dejaron una cartera junto a dos cédulas y se llevaron su cédula de identidad.

