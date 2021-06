(VIDEO) Comedores Económicos dice está preparado para suplir alimentos ante llegada temporada ciclónica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de los Comedores Económicos del Estado Dominicano (CEED), Edgar Augusto Feliz Méndez, expresó este lunes que los Comedores Económicos se encuentran preparados para atender las necesidades de alimento de las personas que puedan resultar albergadas en la temporada ciclónica y también por otros desastres naturales que requieran “salir a darle el respaldo a la gente más necesitada”.

“Los Comedores Económicos están preparados, como ocurrió apenas tres o cuatro días de nosotros haber llegado a la institución con la tormenta Laura, que inmediatamente entramos en acción y le dimos todo el respaldo a la gente que resultó albergada de esa situación”, manifestó.

Feliz Méndez emitió sus comentarios durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Enrique Mota y Rafael Zapata en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 01:01:09).

Asimismo, se refirió a la jornada de vacunación realizada en el Gran Santo Domingo, donde distribuyeron 29,169 raciones de comida a todos los que laboraron en la Campaña Nacional de Vacunación la pasada semana.

“Sirvieron todos los almuerzos de todo el personal que laboró en la jornada de vacunación en el Gran Santo Domingo, distribuyendo la cantidad de 29,169 raciones, que como siempre se hace en cada situación en que se requiere de lo mismo”, expresó.

En ese orden, dijo que el personal de los Comedores está con sus cocinas móviles recorrieron todo Santo Domingo, para así distribuir almuerzos a todo el personal que laboró en la Campaña Nacional de Vacunación, asegurando que la gente les agradeció el apoyo.

140 mil raciones diarias

En otro orden, Feliz Méndez expresó que entre las 50 mil raciones de comida cocida que entregan diariamente a través de los Comedores Económicos instalados en distintos municipios del país, más las 90 mil raciones que también entregan diario a las cárceles del territorio nacional, suman 140 mil raciones de alimento entregadas cada día por la institución.

“Con el mismo presupuesto que nosotros encontramos estamos distribuyendo 140 raciones, mejorando la cantidad y la calidad, la gente antes no pedía comedores económicos, nosotros tenemos más de 35 solicitudes de municipios para la instalación de Comedores Económicos”, mencionó el funcionario.

Informó que diariamente reciben solicitudes para que las cocinas móviles sean llevadas a diferentes barrios, y asimismo, dijo que cada día aumenta la cantidad de fundaciones, juntas de vecinos e iglesias evangélicas y católicas, que les solicitan ayuda para que les distribuyan comida.

Añadió, que actualmente tienen comedores fijos de la institución en 41 municipios del país, principalmente en aquellas demarcaciones que son cabeceras de provincias, faltando añadir a la lista el pueblo de Peravia, de Higüey, de Cotuí y de Salcedo.

Alimentos crudos

Feliz Méndez reconoció que el aumento de las raciones de comida diaria, más la responsabilidad de entregar almuerzo en las cárceles, ha hecho que se limite un poco la elaboración de la entrega de fundas con alimentos crudos.

En ese orden, aclaró que siguen haciendo esos donativos, aunque están más restringidos, y recordó que el Día de las Madres, en colaboración con el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) ofrecieron varios paquetes de alimentos.

“Entendemos que más adelante pudiéramos hacerlo, pero estamos un poquito restringidos en esa parte, y ya ahí tendríamos que valernos de la mano amiga de nuestro presidente Luis Abinader para que nos ayude un poquito más”, agregó.

Sobre los RD $385 millones

Recordó que a su llegada a la institución tuvieron una urgencia por aproximadamente $385 millones de pesos, a razón de que en aquel entonces los almacenes de los comedores tenían solo $40 millones 800 mil pesos en productos, mientras que en los libros contables de la entidad figuraba que habían $65 millones de pesos.

“Cuando hicimos el inventario con la presencia del anterior jefe de almacén, lo que había era $4 millones 800 mil pesos, y teníamos que prepararnos para poder suplir comida, lo que indica que nos vimos en la obligación de tener que hacer un mecanismo legal”, indicó.

Expresó que las licitaciones son mecanismos legales que están establecidos en la ley, y que ellos tienen la facultad de convocar licitaciones de urgencia cuando las condiciones así lo requieran para brindar alimentos a quienes lo necesiten.

Por otra parte, mencionó que diariamente en su gestión devuelven camiones de varios productos como arroz y habichuela, porque “pagan una cosa y los suplidores quieren llevar otra, como lo hacían en gestiones anteriores”.

“Nosotros pagamos arroz selecto grado A, el saco de 125 libras y algunos suplidores estaban acostumbrados en gestiones anteriores a llevarle arroz grado B, sacos de 100 libras y nada más te llevaban el 30% de lo que se compraba, pero nosotros podemos decir a boca llena que eso se acabó en Comedores Económicos”, aseguró.

Manifestó que la gestión que se encuentran liderando, bajo el mandato del presidente Luis Abinader, ha sido totalmente transparente hasta el día de hoy y lo seguirán haciendo de esa manera “sin importar los intereses que choquen”.

“Cada funda que donamos a una fundación o a un asilo queda registrada, no es como la gente piensa que no es necesario llevar control, pues nosotros los Comedores Económicos llevamos el control de todo lo que hacemos porque tenemos que dejar un legado al país, a nuestro Gobierno y a mi familia, y a eso no vamos a renunciar”, añadió.

Sobre desvinculados

Feliz Méndez también se refirió al tema de los desvinculados, y resaltó que fueron de las primeras instituciones que comenzaron a pagar las prestaciones laborales a los exempleados públicos, incluyendo a la persona que la semana pasada lideró el motín en los Comedores Económicos por el pago, el señor Manuel Troncoso.

“Se están haciendo los procesos de pago, a esta hora ya Contraloría debe estar apoderada de una gran parte de estos pagos, y lo más seguro es que debe estar pasando a Tesorería para la confesión de los cheques del pago de las prestaciones laborales”, contó.

Dijo que le han explicado a las personas desvinculadas que han estado reclamando por el pago, lo que dijo ocurre en este caso, al tiempo de indicar que detrás de las reclamaciones hay un matiz político y lo que quieren alegadamente es hacer daño.

“Si le estamos diciendo que ya le pagamos RD $35 millones, aquí tenemos RD $102 millones que nos desembolso Presupuesto, estamos haciendo los procesos de pago, entonces ¿por qué no esperar una semana más?, debe haber un interés malsano”, consideró.

Expansión

Al referirse a la instalación de Comedores Económicos que está supuesta a abrirse este año en el municipio de Hato Mayor, Feliz Méndez informó que han tenido inconvenientes porque el pacto con el contratista de la obra venció, pero dijo que están gestionando una prórroga en la fecha de vencimiento y solicitar a la Contraloría General de la República que la apruebe.

“Si la Contraloría no la aprueba tenemos problemas porque ya hay una inversión avanzada, pero de aprobase la prolongación de la fecha de vencimiento del contrato, nosotros pudiéramos terminar ese Comedor en tres o cuatro meses”, sostuvo.

