(VIDEO) Comediantes del Cibao: “Algunos han querido sacar en cara migajas ofrecidas a Margaro”

EL NUEVO DIARIO,SANTIAGO.- Miembros de la Asociación de Humoristas del Cibao, dijeron sentirse indignados por algunas declaraciones que han surgido tras la muerte del comediante Nicolás Díaz, “Margaro” .

Durante el velatorio efectuado este martes en la Funeraria Sávica, en Santiago, expresaron también que lo recordarán tal y como fue, una persona alegre y que le dio todo al mundo.

Asimismo, subrayaron que el humorista ofreció su talento a cambio de migajas que hoy día algunos han querido sacar en cara.

“Queremos recordarlo sencillamente como fue, el tipo bonachón que le dio a todo el mundo su vida y su humor a cambio de migajas que otros hoy día han querido sacar en cara, pero que la van a pasar muy mal, porque las declaraciones vienen con pruebas”, sostuvieron.

En ese mismo orden, agradecieron a los periodistas que han difundido la información de una forma responsable y sin retorcer los detalles.

“Queremos darle las gracias a todos los medios que se han prestado para difundir la noticia y que lo han hecho de manera responsable, sirviendo a la información, no retorciendo la noticia de manera morbosa para conseguir vistas y like, que eso es algo que a nosotros no nos gusta, que tomen el dolor ajeno para lucrarse”, pronunció.

De su lado, el comediante Juan Titán resaltó que la noticia ha sido un golpe muy fuerte para todos ellos.

“Para nosotros ha sido un golpe fuerte, en honor a él estamos exhibiendo el sombrerito que él usaba en su papel de campesino, Margaro era una leyenda. Hicimos todo lo posible para que se trajera para Santiago, porque sus raíces están aquí en Santiago; sus hermanos, su mamá, su papá, en la capital él no tiene a nadie”, dijo.

Titan informó también que los restos del actor cómico serán sepultados en el cementerio municipal de Sávica.

El actor Nicolás Díaz

Su personaje de “Margaro” fue muy conocido a través de emisiones como “El show del mediodía”, “Con Freddy y Punto” y “El Gordo de la Semana”, entre otros.

Margaro, de 62 años, pasó por el cine en “Perico ripiao” de Ángel Muñiz, “Nueva Yol 1” y “Nueva Yol 3”, de Luisito Martí y una más reciente “Guzbay Nueva York”.

Siempre mantuvo su dialecto cibaeño. Trabajó en los set de comedia de “El Show del Mediodía”, “Con Freddy y Punto”, “El Gordo de la Semana”, “Sábado de Corporán”, “Perdone la Hora”, “9 x9 Roberto” y otros espacios mayormente del canal 9.

Recordar que el humorista fue hallado muerto en su residencia el pasado domingo. Las autoridades investigan las causas, pero se presume que fue un aparente ataque al corazón.

