(VIDEO) Comandante General del Ejército reitera este sábado la frontera está segura y tranquila

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. –El comandante general del Ejército, mayor general Estanislao Gonell Regalado reiteró este sábado que la frontera está segura y tranquila, a pesar de los disturbios que persisten en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do