(VIDEO) CODUE pide a población actuar con calma y prudencia en festividades de Año Nuevo

NACIONALES CODUE pide a población actuar con calma y prudencia en festividades de Año Nuevo EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica (Codue), Feliciano Lacen instó a la ciudadanía actuar con calma y prudencia en este nuevo año. "El mensaje en este 2020 es que tengan calma, prudencia, que al manejar cedan el paso para bajar los niveles de accidentes. Cuiden a su familia y denle momento de calidad", indicó Lacen.