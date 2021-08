(VIDEO) CODESSD asegura sectores del CES están preparados para conocer reforma fiscal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD), manifestó que distintos sectores del Consejo Económico y Social (CES), están desde ya preparados para conocer el proyecto de reforma fiscal que se está preparando en la República Dominicana.

“El ministro Miguel Ceara Hatton se expresó y dijo que ya la están preparando, o sea que nosotros estamos preparados en el CES para recibir el proyecto”, manifestó.

Sena dijo también, que aún no se ha terminado de definir todo lo relacionado a los disensos del pacto eléctrico, el cual sostuvo debe ir contemplado previamente al pacto fiscal por el tema de los subsidios.

El presidente del Codessd emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada en el programa Hoy Mismo, el cual es conducido por los periodistas Danny Alcántara, Geomar García, Yohanna Valenzuela y Freddy Sandoval, y que se transmite en la planta televisora de Color Visión.

“El mecanismo de funcionamiento del CES, que es un órgano institucional, es que se va a convocar al pleno, que lo representan los sectores empresariales, sindicales y sociales, para conocer la propuesta de reforma”, aseguró.

En ese orden, dijo que también se otorga un plazo de discusión para que los distintos sectores verifiquen y hagan sus propuestas, para luego poder llegar a un consenso.

“Es importante que la gente sepa que ahí no se vota, ahí se llega a un consenso, sino hay consensos no hay pacto, por eso el pacto eléctrico en su momento fue traumático, porque el sector social se quejaba de que no tomaban sus posiciones en cuenta para tales fines”, aseveró.

Sena dijo que el funcionamiento del CES es muy simple, donde se somete el proyecto y se abre una fase de discusiones, y cada sector considera los puntos, decide agregar o quitar, y luego se somete a un consenso el cual no es de votación.

Al abordar el tema del pacto eléctrico, dijo que el mismo fue firmado y está siendo ejecutado, donde el proceso de conocer los disensos quedó pendiente y será retomado.

“Sostuvimos una reunión con el ministro de Energía y Minas, y se acordó volver a retomar las conversaciones sobre los disensos, hubo entre doce y catorce puntos que no fueron consensuados, pero el pacto sigue rodando”, subrayó Sena.

Otros temas abordados por el Codessd

Entre otros temas abordados por Sena, este también se refirió al tema de la deslocalización de inversión, un proyecto de ley sometido por el Codessd considerado como neurálgico, con el cual se busca la descongestión del tránsito en el Distrito Nacional.

Relacionado