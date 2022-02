(VIDEO) CMD respalda paro de labores por falta de pago a personal en Maternidad de Los Mina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano respaldó este miércoles el paro de labores realizado por la falta de pago del personal de salud del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo Este.

“No le han pagado ni le dan respuestas, entonces, esta es la expresión más genuina de la inconformidad de este grupo de médicos ante el no pago de su salario”, manifestó Rufino Senén Caba, presidente del CMD.

Durante una protesta realizada en la mañana, Senén Caba explicó a la prensa que son cientos a los que no le han efectuado su pago, entre los que están bioanalistas y enfermeras.

Una considerable cantidad de médicos, enfermeras y profesionales de la salud fueron captados en un video facilitado a la redacción de El Nuevo Diario, denunciando que hasta la fecha no le han pagado.

“Hoy estamos a dos (dos de febrero del 2022) y no nos han pagado”. “Mi cuartos sudados y no me lo han pagado”, vociferaban mientras protestaban dentro y en las afueras del referido centro de salud.

