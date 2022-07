(VIDEO) CMD pide a la población no alarmarse por viruela símica; llama al MSP a orientar ciudadanía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ante un posible caso de viruela símica, el cual se encuentra siendo analizado por las autoridades, el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, recomendó este miércoles a la población no alarmarse.

Al ofrecer declaraciones a la prensa en su despacho, destacó que no debe causar pánico, porque no es lo mismo que el covid-19, “tiene una tasa baja de letalidad y de contagiosidad, no hay porqué crear pánico”.

Asimismo, aseguró que el sistema de salud del país está preparado para enfrentar la viruela símica, en caso de un rebrote.

Exhorta a Salud Pública orientar a la población

El presidente del CMD exhortó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a orientar a la población sobre el tema, para evitar el alarme en la sociedad.

“El Ministerio de Salud Pública debe proceder a informar más escuetamente a la población, brindarle apoyo y sostén informativo para calmar los ánimos”, expresó el galeno.

“Se debe de asumir vertebral un proceso de información que llegue y que oriente a las personas en término de qué hacer”, que según Caba, ha sido la gran debilidad en caso como el del dengue y el covid-19.

Recomienda mantener medidas

Caba también recomendó a la ciudadanía mantener medidas epidemiológica, como lavarse las manos.

Dijo que en el caso de los jóvenes no deben preocuparse por su baja tasa de letalidad “la viruela del mono puede afectar e impactar sensiblemente a personas muy vulnerables, diríamos personas con algún tipo de cáncer terminal, persona con una diabetes sin tratamiento muy mal tratada y ancianos que se descuiden”.

Asimismo, señaló que no hay medicamentos para la enfermedad aprobando oficialmente “la viruela del simio, no tiene controles por la OPS, afortunadamente el Ministerio tiene los medicamentos están en fase de investigación”.

“No son medicamentos que se han establecido como lo que se van a usar propiamente de manera que las personas que resulten afectadas, tendrán autorizar mediante su firma la utilización de esos fármacos con ellos”, agregó.

Autoridades no hablan del tema

Se recuerda que el Ministerio de Salud Pública, a través del Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección General de Epidemiología, notificaron a la población, que en la tarde del martes se identificó una persona de nacionalidad dominicana, la cual regresó recientemente al país, procedente de los Estados Unidos que ha sido identificada con signos y síntomas presuntivos de la enfermedad de la viruela símica.

Sin embargo, este miércoles tras culminar el acto en que el CMD inauguró 40 nuevas residencias médicas, miembros de la prensa intentaron abordar al ministro de Salud, Daniel Rivera, al director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, y al presidente Luis Abinader, sobre el tema, pero hicieron caso omiso.

