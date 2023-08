(VIDEO) CMD dice llamado a paro está siendo acatado “abrumadoramente” a nivel nacional

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, informó este lunes que el llamado a paro realizado por esa institución junto a las sociedades médicas, está siendo «acatado brumadoramente” en todas las provincias y sus municipios a nivel nacional.

“Este paro, que incluyó el ejercicio privado, es decir, no se van a incluir servicios médicos y que, solamente, se atenderán los pacientes de emergencias, o los pacientes que estén en estado crítico, reiteramos, ha sido asumido por toda nuestra basta membresía”, manifestó Caba.

Lamentó el tener que llegar a esas circunstancias, alegando que los paros hospitalarios no son buenos.

No obstante, dijo que después de casi cuatro meses conversando y valorando todos los escenarios para que los catálogos de atenciones, para que los 8 mil pesos que se dan por concepto de medicamentos a los pacientes con trastornos mentales, para que los que no pueden montarse en un vehículo o un motor para ir al hospital, para que los médicos sean indexados en función de la inflación y no reciban “los miserables 380 pesos» que se le pagan por consultas, y para que se iguale las tarifas, no ha sido posible.

Externó que, la reunión que sostuvieron con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, en la que se acordó que se le iba a buscar salidas a sus reclamos, las instituciones del Gobierno involucradas, han incumplido con el acuerdo.

“Al día de hoy, vergonzosamente tenemos que decir que esas personas incumplieron su compromiso”, indicó el presidente del gremio.

Asimismo, mencionó que las entidades que violaron los acuerdos fueron el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud Pública y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales.

Argumentó que, no solo a los médicos el Poder Ejecutivo ha timado, sino también al pueblo dominicano.

Mientras que, afirmó que dicho acuerdo se trató de un vulgar engaño y una estrategia. Explicó que la confianza y la credibilidad del Estado como interlocutor ha sido dinamitada y que no creen en este.

La única manera de volver al diálogo es si hay una contrapropuesta viable, en caso contrario, seguirán profundizado el nivel de la lucha.

Senén Caba afirmó que dicho acuerdo se trató de un vulgar engaño y una estrategia. Explicó que la confianza y la credibilidad del Estado como interlocutor ha sido dinamitada y que no creen en este.

La única manera de volver al dialogo es si hay una contrapropuesta viable, en caso contrario, seguirán profundizado el nivel de la lucha.

Relacionado