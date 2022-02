(VIDEO) CMD convoca a debate sobre lucha contra norma de la DGII afecta ingresos de galenos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó este martes a las 56 sociedades médicas especializadas a un debate a celebrarse este jueves a las 10:00 de la mañana, para determinar los métodos de lucha en contra de una nueva normativa de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que afecta los ingresos de los galenos.

“Aprovechamos la oportunidad para convocar desde ya, la dirigencia médica nacional, incluyendo a las 56 sociedades médicas especializadas a que nos encontremos este jueves 10 de febrero a partir de las 10:00 a.m. en la sede principal de nuestra institución, para debatir los métodos de lucha a seguir”, manifestó Rufino Senén Caba, presidente del CMD.

Durante un encuentro con la prensa, Senén Caba hizo referencia a la norma general sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada en el Régimen Simplificado de Tributación (04-2022) de la DGII.

“Que lo sepan bien los señores de la DGII, los médicos y médicas dominicanos, no vamos a pagar esa mostrenca norma, que no solo se lleva de paro más del 50% del aumento recién hecho por el gobierno dominicano, sino que nos pone a pagar retroactivamente supuestas deudas acumuladas. ¡Que la crisis la paguen los ricos, no el pueblo dominicano ni la clase media!”, expresó.

