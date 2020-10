(VIDEO) Clúster Turístico Boca Chica firma acuerdo contra prostitución infantil

View this post on Instagram

Miembros de la directiva del Clúster Turístico Boca Chica se reunieron con representantes de la fundación MAIS Puerto Plata y el Proyecto Caminantes de la Caleta para firmar el acuerdo ECPAT. ECPAT que son las siglas en ingles de “End Child Prostitution and Trafficking” lo que significa en español “Terminar la prostitución y tráfico de niños, niñas y adolescentes”. Continúa leyendo esta noticia haciendo clic en el enlace de nuestra biografía. #ElNuevoDiarioRD