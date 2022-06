(VIDEO) Club de El Tamarindo pide ayuda a autoridades para salvar el deporte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los representantes del Club Deportivo y Cultural John F. Kennedy de El Tamarindo, Félix Rodríguez y Carlos Guerra, solicitaron a las autoridades colaborar con el desarrollo del deporte en esta localidad, tras denunciar que este centro tiene la intención sacar jóvenes de las calles y adentrarlos en el deporte, pero no cuentan con los recursos suficientes para hacerlo.

“Nosotros pedimos a las autoridades competentes que puedan ayudarnos, la comunidad John F. Kennedy estará muy agradecida de ellos si se animan a ir a visitarnos y enfrentar las problemáticas junto con nosotros que no tenemos la fuerza, pero sí tenemos la voluntad para luchar por nuestro sector aunque las autoridades nos tengan olvidados”, expresó Félix Rodríguez.

En una entrevista realizada por Aneudys Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, ambos aseguraron que debido a procesos de remodelación que no culminó la pasada gestión de gobierno, la liga infantil y juvenil no cuenta con un cambo de béisbol para poder entrenar, por lo que se ven en la obligación de trasladarse a otras localidades.

De igual forma, los dirigentes comunitarios denunciaron la falta de canchas de basquebol y voleibol para el entrenamiento de las ligas femeninas y masculinas de esa comunidad; y expusieron que de manera provisional les fue otorgado un permiso en la escuela John F. Kennedy, para seguir fomentado estas disciplinas deportivas.

“Si nos vamos al baloncesto, la voleibol la chicas no tienen ninguna instalación, más que la que gestionamos en la escuela John F. Kennedy”, denunció Carlos Guerra.

(Ver en el minuto 24:56).

Asimismo, expresaron que el club tiene pautado realizar diversos torneos en los próximos días, por tanto exhortaron a las autoridades darse cita para que vean el potencial de sus munícipes.

“A veces nosotros decimos que hay mucha delincuencia, pero algunas autoridades no hacen el esfuerzo por brindar a la población una vía para que los jóvenes no sean delincuentes, nosotros lo hacemos sin fuerza porque no tenemos una instalación propia donde podemos hacer deporte”, indicó Félix Rodríguez.

