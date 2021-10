(VIDEO) Clarividente asegura los sueños son malos para la salud del ser humano

Comparte esta noticia

Por: Nuriely García.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El clarividente y consultor espiritual, Juan Jiménez Coll, expresó que según el gurú hinduista Yogananda soñar no es bueno para la salud, debido a que durante el sueño la mente se encuentra activa y eso es algo que le impide relajarse.

“Los sueños no son buenos, la mente verdaderamente descansa cuando duermes, pero no sueñas, no soñar es lo ideal para salud porque tu mente está activa cuando estas soñando”, declaró.

Jiménez Coll emitió estas declaraciones durante una entrevista realizada en el programa Manuel y Hermes Magazine, conducido por Manuel Meccariello y Hermes Meccariello, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver esta entrevista a partir de minuto 3:39).

El clarividente aseguró que existen diferentes técnicas que pueden enseñar a las personas a soñar poco, entre ellas; la meditación y el Yoga.

De igual forma, dijo que colocar hojas y aceite de lavanda debajo de las almohadas ayuda a conciliar buenos sueños.

Asimismo, aseguró que la mejor manera para evitar las pesadillas es buscar una higiene del sueño, una práctica que trata de mejorar la calidad de los sueños a través de una serie recomendaciones que permiten un conciliar un sueño más tranquilo.

Jiménez Coll sostuvo que las pesadillas recurrentes son el resultado de situaciones incomodas del diario vivir de las personas, asegurando que ciertos escenarios traumáticos se pueden reflejar de manera directa en el mundo de los sueños.

“Puede ser hasta violencia de género, violencia emocional, la gente que maltrata, si tú tienes eso en tu familia, pues puedes tener pesadillas recurrentes porque vives asustado, vives con ansiedad y eso se refleja en el mundo de los sueños”, afirmó.

Relacionado