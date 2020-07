(VIDEO) Clarissa Molina afirma dio positivo a segunda prueba de coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La modelo Clarissa Molina informó a través de su cuenta de Instagram este lunes que dio positivo a una segunda prueba para detección del coronavirus.

La presentadora se encuentra en aislamiento en su vivienda en Miami tras hace varios días anunciar que dio positivo al virus tras realizarse una prueba casera.

“Gracias por estar conmigo paso a paso y demostrarme tanto cariño y tanto apoyo. Di positivo al segundo examen que me hice”, indicó en un video en esa red social.

Molina indicó que no le ha dado fiebre y que el virus no ha atacado sus pulmones. “Afortunadamente no he tenido que ir a un hospital, gracias a Dios, como mucha gente, que oro todos los días por esas personas que sí les ha dado, de todo corazón que Dios lo sane”, indicó.

La modelo pidió a la gente no alarmarse y que, según su experiencia, no ha pensado mucho en el virus, puesto que, a su entender, esto enferma más, al tiempo que indicó que la meditación la ha ayudado.

Molina agregó que “no quiero sembrar ni miedo tampoco porque eso nos enferma más, en lo que he podido experimentar con el virus es que una actitud positiva es muy importante; enfocarte en cosas positivas, no pensarlo mucho porque eso te enferma más, me ha ayudado mucho la meditación, me ha ayudado a encontrarme conmigo misma y estar en calma”.

