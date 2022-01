(VIDEO) Claman ayuda para madre que tiene hijo con discapacidad motora en Monte Plata

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El humorista Juan Alberto Quezada Mueses, mejor conocido como “SrJaquem”, hizo un clamor de ayuda para una madre que vive en condiciones precarias en casa de su padre, con sus cuatro hijos, uno de ellos con una condición física, en el Cruce Mela, en Monte Plata.

En un video, el también creador de contenido explicó que conoció a Francia Modesto, progenitora de Christopher, a través de su madre.

“Mi mamá la conoció y me trajo para acá para ver cómo podemos ayudarla a través de nuestros medios y las redes”, dijo SrJaquem.

Durante una conversación sostenida con Modesto, ésta le explicó que su hijo tiene discapacidad motora cerebral.

La mujer agregó que esa condición física se debe a que el joven nació antes de tiempo y no fue ingresado a una incubadora.

“Le subió la bilirrubina a 80 y tenía una fiebre, también, muy alta. Nació antes del tiempo y al no meterlo en incubadora le provocó la condición”, señaló.

Cristopher “no camina, no habla, no agarra con sus manos, él simplemente escucha y ve”, según le indicó Modesto a SrJaquem.

Le dijo también que su hijo siempre está tirado en el piso.

“Una porque no tengo una silla para sentarlo y otra porque a él le gusta el suelo. Él ahí se siente bien y lo hemos dejado ahí en el suelo”, añadió.

En el patio de la casa hay una silla de ruedas que no se mueve, la cual Modesto solo utiliza para bañar a su hijo.

Señaló que debido a la condición física de su vástago no puede trabajar y no está recibiendo ninguna ayuda para lidiar con esa situación.

Explicó que con la llegada de la pandemia, obtuvo la tarjeta de Supérate “antigua Comer es Primero”, de la cual recibe unos RD$2 mil y pico, además de algunas colaboraciones de comunitarios, sin embargo no es suficiente.

Además de tener que lidiar con la condición física de su hijo, también debe ayudar a su padre, quien padece de diabetes y tampoco se puede sostener solo.

Ante la situación de esta madre, SrJaquem expresó “a ella no le gusta pedir. Ella dice que los políticos la conocen y que el que no ha querido hacer algo por ella no lo ha hecho, pero nosotros tenemos la chance de ayudarla”.

“Hay miles de formas de ayudarla. Ella no tiene casa. Vieron las condiciones en que duerme el niño y las condiciones en que está la casa”, añadió.

Asimismo, sostuvo que éste es el chance de ayudar a cambiar la vida de esa familia.

También, señaló que para cualquier ayuda, pueden comunicarse directamente con Modesto al teléfono 809-721-0416.

