VIDEO: Ciudadanos sorprenden supuesto ladrón y lo amarran de poste de luz en Herrera

Vecinos del sector Las Palmas de Herrera, en Santo Domingo Oeste, sorprendieron a este joven cuando supuestamente entró a robar a una residencia. Según versiones preliminares el supuesto ladrón andaba en una guagua de las denominadas plataneras, en la cual transportaría lo que sustraería. @policiard #elnuevodiariord