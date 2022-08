(VIDEO) Ciudadanos pueden acceder a tratamiento gratuito de pie equinovaro a través de fundación Holpe Walks

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- De acuerdo con Ivelisse Sánchez, coordinadora del programa Holpe Walks República Dominicana, de uno a tres niños de cada cien nace con pie equinovaro en la República Dominicana: una variedad de malformaciones que pueden estar presentes en los pies de los bebés al momento de su nacimiento.

Expuso que el 50% de los casos en el país no es tratado, debido a la falta de información al respecto o recursos económicos; por tanto, manifestó que es importante que la población conozca que existe un tratamiento para estás malformaciones y que pueden acceder a el “totalmente gratis” a través de la fundación Holpe Walks.

“Nosotros queremos que la gente conozca que hay tratamiento, que hay solución para el pie equinovaro y que a tiempo lleven a sus niños que este tratamiento es totalmente gratuito”, expuso.

Al ser entrevistada por Joan Leyba y Huáscar Casado en el programa “Encuentro del Sábado”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Sánchez manifestó que la cura para esta padecimiento puede llegar a costar un millón de pesos, porque cada férula, de doce que son recetadas a lo largo de todo el tratamiento, tiene un costo aproximado de US $200.

Holpe Walks es una organización cristiana que tiene como objetivo apoyar el método Ponseti del pie equinovaro, a través de tres centro médicos a nivel nacional: El Hospital Buen Samaritano, en La Romana, Hospital Darío Contreras, Santo Domingo Este, Hospital Arturo Grullón, Santiago, así lo informó Sánchez.

“Nosotros apoyamos a las clínicas con todos los materiales, apoyamos con los yesos, con las barras y con eso nosotros completamos el tratamiento completo del enderezamiento de los pies”, comentó, tras afirmar que el proyecto impacta alrededor de 200 niños al mes.

Explicó que aunque se desconocen las causas específicas que provocan la malformación en las piernas de los recién nacidos, este es un mal que tiene tratamiento.

“Tristemente no se conoce la causa de la malformación, el pie equino varo no es una enfermedad, es una malformación en el pie, puede ser congénita, puede ser hereditaria, puede ser posicional, pero todavía en la actualidad los médicos no han descubierto por qué”, expuso.

Servicio Nacional de Salud

La directora nacional del proyecto que tiene presencia en 16 países alrededor del mundo, manifestó que propuso al Servicio Nacional de Salud (SNS) trabajar en conjunto para que en todas zonas del territorio nacional exista una clínica para tratar el pie equinovaro.

“Nosotros pedimos que lo reconozca el Sistema Nacional de Salud, que nos acepten ese proyecto para nosotros seguir trabajando”, emitió.

