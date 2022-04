(VIDEO) Ciudadanos acuden a Digesett en Santiago para retirar vehículos retenidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Decenas de ciudadanos acudieron este lunes a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) en la ciudad de Santiago, para retirar sus vehículos retenidos durante la recién concluida Semana Santa.

Los conductores expresaron que fueron sancionados sin haber incumplido las normas de tránsito establecidas por la ley.

“A mí no me pusieron multas, a mí me agarraron el motor para dejarme a pie, yo trabajando vendiendo ‘pecado’ a la 9 y pico de la noche”, indicó Jefry Ramón Collado.

Collado calificó la acción como “injusta”, explicando que se encontraba trabajando y los agentes supuestamente lo confirmaron al visualizar la mercancía de venta que portaba en la parte trasera de la motocicleta.

“No lo veo justo, porque si una gente está trabajando y ellos ven la mercancía atrás, ¿para qué se lo llevan el motor? No me pidieron ni papeles, ni licencia, ni nada”, subrayó asegurando que portaba su casco protector.

Por otro lado, un extranjero de origen haitiano, quien no dio a conocer su nombre, afirmó que también portaba casco y toda la documentación requerida, a pesar de lo cual fue despojado del motor que conducía.

“Yo ayer estaba conchando, me llevé papei, seguro y to’ y no preguntan. Moreno, ven bájate”, dijo que le dijeron.

Relacionado