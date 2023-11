(VIDEO) Ciudadano denuncia fue objeto de abuso por parte de patrulla policial

EL NUEVO DIARIO, EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Un ciudadano denunció que fue brutalmente golpeado por miembros de una patrulla policial, en un hecho registrado la madrugada de ayer jueves en el sector capitalino de Gazcue.

Se trata del joven Jean Michel Duarte, quien a través de su cuenta de Instagram narró que el hecho se produjo próximo a su residencia cuando utilizaba los servicios de la plataforma Indrive.

Manifestó que primero fueron mandado a detener por una primera patrulla que tras requisarlos los dejó continuar el trayecto, pero una segunda patrulla motorizada le hizo la vida imposible.

“Cuando estoy a las afuera del residencial donde vivo, sacando mi cartera para pagar llegaron estos “oficiales” pero de la misma manera que los anteriores, dizque que nos bajáramos para revisarnos. El que logran ver en el primer video desde que bajo la ventanilla me empieza hablar en tono no muy amable, le digo – oficial esto es un servicio de Uber y esa es la entrada de mi casa, ¿pasó algo?”, expresó el agredido.

Sostuvo que durante el proceso nunca les faltó el respeto a los agentes y que contribuyó con todo lo que le solicitaron.

“Mi molestia empieza cuando 1 de ellos me dice que me ponga los tenis que ya todo bien y trato de entrar a mi casa y ese mismo oficial con el que empezó el video me vuelve a detener a revisarme dentro de mis calzoncillos. En ese momento entendía que era un ensañamiento con mi persona y por eso entendía que tenía que darme su nombre… cosa que no hizo”, manifestó Duarte.

Tras su insistencia en que el agente le diera su nombre fue que este le empezó a agredir, según se observa en un audiovisual que el agredido colgó en la citada red social.

Los agentes se trasladaban en una motocicleta con placa M-8913.