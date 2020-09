(VIDEO) Ciudadano denuncia atropello por autoridades de la provincia de Pedernales

View this post on Instagram

A través de un video enviado a esta redacción, ciudadano denuncia fue víctima de maltrato y atropello por las autoridades de la provincia de Pedernales, asegura tanto la batería de su vehículo como los aros fueron sustraídos mientras se mantuvo detenido. “Mi vehículo le dieron mucho uso, lo cogieron para lo que ellos quisieron”, acotó José Miguel Pérez, quien hace un llamado a la procuradora de la República, Miriam Germán, para investigar dicha irregularidad. @procuraduriagralrd @policiard #ElNuevoDiarioRD