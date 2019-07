VIDEO: Ciudadano denuncia agentes Digesett destruyen su vehículo tras remolcarlo con grúa

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, RD.-El señor Leonel Sánchez denunció este martes que su vehículo sufrió daños de consideración en la parte delantera al ser arrastrado en una grúa de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), supuestamente de manera irregular, tras ser estacionado indebidamente en una calle del sector La Esperilla, en el Distrito Nacional.