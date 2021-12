(VIDEO) Ciudadano de SFM denuncia agentes PN le robaron RD$48 mil en destacamento de San Carlos, DN

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORIS. – Un hombre denunció este martes que agentes de la Policía Nacional le sustrajeron 48 mil pesos de 51 mil que cargaba, luego de que fuera llevado en condición de detenido al destacamento de la uniformada del sector San Carlos, en el Distrito Nacional.

En entrevista concedida al comunicador Máximo Peralta, el joven Nelson de la Cruz narró que todo ocurrió cuando se trasladó desde su pueblo a la capital a realizar algunas compras de ropa junto a un amigo y cuando iban de una tienda para otra fueron detenidos por los uniformados, que según dijo pertenecían a las Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim).

“Cuando no encontré lo que buscaba ahí salimos para otra tienda y cuando íbamos caminando ahí nos paran cuatro policías del Dicrim, párense ahí, nos paramos, nos revisan y no nos encuentran nada, lo único que nos encontraron fue mi dinero”, siguió diciendo De la Cruz.

Manifestó que al llegar al destacamento los agentes le dijeron que tenía una ficha (antecedentes criminales), a lo que él le respondió que sería un invento de ellos porque nunca había sido fichado.

“Cada vez que yo le contestaba respecto a eso me daban una galleta, un trompón y a lo último me dieron un palo”, expresó el denunciante.

Agregó que luego le dijo al agente que le atendía que le devolviera su dinero, a lo que este supuestamente le respondió que no se lo llevaría.

“Yo le dije, cómo que yo no me voy a llevar mi dinero si ese dinero es mío. Entonces me dijo ese dinero tú no te lo vas a llevar porque yo me voy a encargar de ponerte esta funda y la DNCD (Dirección Nacional de Control de Drogas) no devuelve dinero que se incaute con droga”, sostuvo.

Insistió que el último en pegarle fue el jefe de los agentes, a quien identificó como Rigoberto.

De la Cruz pidió la intervención del director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, para que su caso llegue hasta las últimas consecuencias.

