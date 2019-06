(VIDEO) Ciudadana estadounidense: Voy 7 veces al año a RD y todo ha salido bien para mí

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La estadounidense “Tamara The Teacher” elevó su voz para defender a la Republica Dominicana ante las críticas de inseguridad que han surgido internacionalmente.

Mediante un video en su cuenta de Instagram, la influencer aseguró que cada año 290 personas mueren en Nueva York e igual “la gente sigue yendo”.

“Si estas preocupado por morirte entonces talvez deberías salir de los Estados Unidos, porque 290 personas se mueren en Nueva York cada año y la gente sigue siendo yendo”, dijo.

Y continuó “Las personas que hacen comentarios sobre la situación en RD nunca han ido. Yo voy literalmente casi siete veces en el año”, recalcó.

“Si te has fijado todos han muerto en un resort, tal vez los americanos deberían dejar el lujo e irse a otro país para aprender la cultura y no quedarse en un lugar que esta americanizado y que tiene tantos americanos”, agregó.

“Pero qué se yo, yo fui a RD 7 veces al año pasado me quedé con todos los locales e hice cosas locales y no tenía cultura americana y sabes que todo salió bien para mí. Entonces si no quieres ir a RD dame tus vuelos y yo los tomo, no te cobro ni nada por tomar tus vuelos y yo sería feliz”, concluyó.

