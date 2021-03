(VIDEO) Ciudadana denuncia un fiscal la llamó “cuero” mientras estuvo apresada; agrega PN también la maltrató

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una mujer denunció ayer que al ser detenida por violar el toque de queda el último domingo de febrero, recibió un trato inhumano por parte de oficiales de la Policía Nacional y del Fiscal Franklin Céspedes quien la insultó a ella y a otras detenidas llamándolas “cueros”, mientras se encontraban detenidas en el Destacamento de la Policía del Ensanche Luperón, en el Distrito Nacional.

La denunciante identificada como, Arisleyda Vargas, sostuvo que dicho espacio donde fue retenida se encuentra actualmente en condiciones insalubres, no aptas para personas humanas.

“Allí el fiscal Franklin Céspedes llegó de una manera arrogante diciendo que todas esas mujeres eran unas cueros, yo lo describo como una persona arrogante, abusiva y que usa su poder arbitrariamente para maltratar a la mujer allí”, señaló con la voz estrujada por un evidente llanto.

“Lo que yo vi y viví en este lugar es inhumano, donde me llevaron había insalubridad y no era acto para que las personas estén allí”, aseguró.

Vargas emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Rafael Zapata y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite en la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 1:07:33).

Indicó que la madrugada del domingo 28 de febrero, en la calle Sta. Rita del sector 27 de Febrero de esta ciudad, mientras se encontraba conduciendo hacia su casa alrededor de las 12:30 de la noche, reconociendo que estaba faltando al toque de queda, fue detenida por agentes de la Policía, quienes dijo la desmontaron del carro de forma arbitraria y la subieron al camión de la institución policial.

Relató que fue conducida a una celda donde se le privó de realizar llamadas a familiares hasta que fue puesta en libertad, e indicó que en la habitación en la que estaba había restos de materia fecal, vómitos y rastros de orina, además de encontrarse junto a 14 mujeres, entre ellas menores de edad y jóvenes embarazadas, que dijo, recibieron tratos abusivos por parte de las autoridades.

Agregó que ella, al sentirse desesperada, quiso hablar con el fiscal Franklin Céspedes, quien visitó el destacamento el domingo en horas de la mañana, pero según Vargas, el hombre se refirió a ella y las demás mujeres de forma despectiva y vulgar al llamarlas “cueros”.

En ese orden, indicó que Céspedes debe ser investigado porque él, supuestamente, dijo que todas las mujeres que tenían carro debían darle RD $5 mil y RD $2 mil pesos por personas para poder salir, indicando que podían pagar de manera directa sin recibir una constancia o recibo.

Expresó que cuando salió del destacamento el lunes a las 10:00 de la mañana, su cuerpo se sentía totalmente agotado y había perdido casi el habla por el maltrato vivido en aquel lugar.

“Cuando me dieron la libertad, no tenía voz, mi cuerpo estaba como exhausto, como consumido en un dolor, pero no por golpes físicos, era como una tortura. Allí dentro se vive una tortura psicológica”, recordó ya con lágrimas en su rostro.

Expresó que aún en ese estado de salud, tuvo que dirigirse a poner una denuncia en la Dirección de Asuntos Internos de la P.N., ubicada en la calle Rafael Augusto Ravelo de esta ciudad, porque encontró que su carro había sido revisado y le habían sustraído una tarjeta de débito del banco Popular, realizándole un consumo de RD $14,500 pesos, según indicaba el acta de denuncia policial que llevó al programa.

Por último, enfatizó que en el destacamento donde estuvo presa no solo ella recibió abusos, sino que allí vio que fueron maltratados los hombres, las mujeres, las embarazadas y las menores de edad que se encontraban en el lugar, por lo que pide que se haga justicia por el trato inhumano que recibieron y que sea investigado el fiscal Franklin Céspedes.