(VIDEO) Cirujano recomienda a féminas no realizarse múltiples procedimiento estéticos el mismo día

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cirujano plástico Rafael Cisneros expresó que de acuerdo a la dinámica histórica de la cirugía plástica en la República Dominicana, los casos que más se han complicado son los que se practican en forma de “los famosos combos”; por lo que sugirió que de acuerdo al estado en que se centre el paciente, luego de ser evaluado, este se podría realizar máximo dos procedimientos el mismo día.

“A veces las mujeres que se van hacer cirugías plásticas entienden que es una olimpiada quirúrgica, y no es así, es un acto muy serio y muy responsable. La multiplicidad de procedimientos no es recomendable, no es adecuado que en un solo tiempo quirúrgico usted se haga liposucción, aumento de glúteos, abdomen y las mamas”, expresó.

Junto a Joselyn Sánchez en el programa “Agenda Ciudadana”, que es transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario Tv, Cisneros aclaró que las cirugías sí pueden ser combinadas siempre y cuando se trate de una menos invasiva que la otra.

“Una paciente que se puede hacer una rinoplastia y se quiere poner un implante de mama, lo podría hacer, porque estamos hablando de un procedimiento relativamente pequeño como la nariz, que se puede hacer con anestesia local, con un procedimiento más grande como la colocación de un implante, pero si usted me dice que se va hacer tres o cuatro procedimientos que son agresivo, yo le sugiero que no lo haga”, indicó.

También, manifestó que en el caso de las féminas que operan los glúteos, pero no son muy voluptuosas en las piernas, hasta el momento no hay procedimiento que sirvan para corregirlas; Sin embargo, agregó que si existen los implantes de pantorrilla.

“Lo que se hace para aumentar la pantorrilla, colocando un implante corto para solo aumentar la pantorrilla o puede ser largo para darle soporte a la parte de la pantorrilla, aumentando la longitud para que esta se pueda ver de forma armónica, para que se vea bonito”, emitió.

De igual forma, subrayó que en la República Dominicana este tipo de procedimiento no es muy común, porque no existe la cultural de aumento de piernas.

En cuanto a que odontólogos realicen procedimientos quirúrgicos estéticos, el especialistas enfatizó que aunque ellos profesionales de la medicina, no está preparados para ejecutar este tipo de procedimientos, argumentando que ellos no son cirujanos de estas áreas para incursionar en ellas.

“Yo sé que aquí la mayoría de los odontólogos respetan su área, porque eso es respetar su área. Entiendo que deben dejar las cirugías a los médicos de áreas, porque es un profesional de la medicina que se preparó para eso; además la cirugía es un posgrado que es rama de la medicina no de otras carreras”, externó.

En ese sentido, aclaró que aunque el odontólogo sea cirujano maxilofacial, hay delimitaciones que este debe tomar en cuenta a la hora de operar a un paciente.

“Una papada por ejemplo, retirar esa grasa debe hacer un cirujano, porque para comenzar el cuello es un área cilíndrica y pequeña que tiene muchos elementos y es más peligrosa, por eso cualquier hematoma en el cuello puede ser peligroso, un cirujano sabe cómo manejarlo, un médico de otra área no sabría cómo hacerlo”, comunicó.

