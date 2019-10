(VIDEO): Circula video de un recluso en La Vega encabezando una fiesta dentro de su celda

View this post on Instagram

Un hombre que cumple una condena de 20 años de prisión por asesinato, en la cárcel de La Vega, y a quien apodan “El Ruso” se observa bailar junto a varias mujeres dentro de su celda como si fuera en una discoteca. En un audiovisual que circula en las redes sociales se muestra la celda de lujo de El Ruso, donde tiene televisor pantalla plana y un equipo de música, entre otras cosas. @procuraduriagralrd @policiard #elnuevodiariord