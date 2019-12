(VIDEO) Circula en redes sociales video de hombre que ultima a un asaltante

View this post on Instagram

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Circula en redes sociales un video de seguridad que muestra el momento en que un hombre mata a otro a tiros tras intentar asaltar un establecimiento de mensajería. Hasta el momento se desconoce el lugar donde ocurrió el hecho. En el video se observa a varias personas recogiendo paquetes cuando un desconocido con una sudadera y capucha negra apunta a una empleada. #elnuevodiariord