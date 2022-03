(VIDEO) Ciprián Reyes pide a Abinader resolverle porque sino “tendrá que buscar votos en la luna” para el 2024

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ciprián Reyes, abogado y presidente del Partido Demócrata Dominicano (PDD) indicó que si el presidente Luis Abinader no cumple con un supuesto convenio que realizaron en la campaña política para ayudarlos a desplazar a Danilo Medina del poder a cambio de obtener participación en el gobierno.

Así pues, sentenció: “Tendrá que buscar los votos en la luna” para las elecciones del 2024 porque con los de los demócratas dominicanos no podrá contar.

“Nosotros éramos una familia hasta no tomar el poder, todo el mundo se ha vuelto loco y resulta que Franklin García Fermín y Neney Cabrera me estuvieron mareando y cubeando durante más de un año, nos reunimos varias veces y todo eso está documentado, habían más de 40 periodistas y tenemos un contrato de prueba”, expuso.

Expuso que la alianza se formalizó antes de terminar el proceso electoral del año 2020, en uno de los comandos de campaña del partido oficialista, en el que firmaron Andrés Lugo Risk y Franklin García Fermín en representación del entonces aspirante a la Presidencia de la República, Luis Abinader.

Reyes fue entrevistado por los comunicadores Mariano Abreu, Edward Ramírez y Milcíades Guevara, en el programa “Enfrentados”, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV y los espacios televisivos Sí TV, Ruta 66, Latina TV en la región Este y en Estados Unidos, Festiva TV.

Indicó que dentro del acuerdo se pactó participación en el gobierno de los miembros del PDD, con su presidente a la cabeza, más combatir la corrupción y sacar a Danilo Medina del Poder.

Aseguró que su equipo aportó recursos durante la campaña política del hoy presidente Abinader y en estos momentos se encuentran en “un limbo”, a pesar de que en enero se reunió con el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien le habría prometido que iban a sostener una reunión con el mandatario, cosa que no ha pasado.

“Paliza no me ha llamado y por eso estamos hoy hablando de estas cosas, porque paramos los abogados que teníamos, hay una firma que ya está contratada y si el presidente no genera los decretos de nosotros en las próximas horas, tendríamos que iniciar una batalla legal y política y preparar el frente presidencial”, advirtió.

Asimismo, dijo que se reunió con Neney Cabrera, ministro encargado de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) el pasado mayo, quien le dijo que “hablaba por el presidente y que en 45 días se iban a generará los decretos de PDD”, lo que tampoco ocurrió.

“Nunca quise hacer público este tipo de cosas, lo estoy haciendo porque tengo una presión de la gente que anda conmigo, yo no he recibido una menta de este gobierno y tuvimos que buscar más de USD$300 mil porque vender a Luis era un sueño, entonces que no me vengan a decir ahora que el presidente no conoce lo que está pasando”, agregó.

