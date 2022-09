(VIDEO) Ciprián Reyes cree Abinader debe evitar volver a “la casta corrupta” y cumplir con lo pactado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ciprián Reyes, abogado y presidente del Partido Demócrata Dominicano (PDD), aclaró que no es enemigo del presidente Luis Abinader, pero no va a permitir que lo engañe, al no cumplir con lo establecido en el supuesto convenio que realizaron para desplazar a Danilo Medina del poder en la pasada campaña electoral.

“Creo que su proyecto es de ocho años, sin embargo, yo no voy a permitir que el presidente Luis Abinader me engañe a 24 meses de esta situación. El peligro no es Luis Abinader, el peligro es volver al pasado; presidente, si usted quiere volver al pasado es un tema suyo”, expuso.

Aclaró que volver al pasado implica ser como “la casta corrupta de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)”.

Reyes fue entrevistado por los comunicadores Vladimir Henríquez Pérez y Leonardo Suero, en el programa “Políticas Nuevas”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver a partir del minuto 24:23).

“No solamente ese contrato dice que se firmó para extirpar la corrupción y resolver los problemas de este país y resulta que la gente ahí afuera está diciendo que el presidente le dio un tumbe y un cubeo”, indicó.

Contrario a esto, consideró que el jefe de Estado debe ponerse a “levantar la cabeza y sacudirse”, argumentando que la República Dominicana se está hundiendo.

“El presidente Luis Abinader debe entender que nosotros lo apoyamos sobre la base de que apoyara la nación y que definiera el plan de seguridad. No se puede ser tan lambón y decir que este país tiene seguridad, cuando los primeros problemas que tiene República Dominicana es la inflación y la inseguridad”, externó.

Comentó que Luis Abinader es el último cartucho que le queda al sistema tradicional de partidos, porque tiene la democracia dominicana secuestrada.

“El artículo 216 de la Constitución dominicana habla de lo que es un partido político y todo hay que adecuarlo a esa situación, porque los partidos están mintiendo a este pueblo. Nosotros estamos cumpliendo con lo que dice la Junta y la nueva Ley Electoral para que los próximos días se produzca el reconocimiento de nuestro partido y podamos participar con vida propia”, expuso.

Nayib Bukele

El dirigente político aseguró que irá pronto a ver al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, porque está comprometido para que el primer país de Latinoamérica y el Caribe que adopte el “bukelismo” sea la República Dominicana.

Relacionado