(VIDEO) Ciprián Reyes afirma PDD va a “aplicar el método Bukele en la República Dominicana”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado y presidente del Partido Demócrata Dominicano (PDD), Ciprián Reyes, manifestó este miércoles que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es todo un líder y pronto irá a verlo porque está comprometido con que el primer país de Latinoamérica y el Caribe que adopte el “bukelismo” sea la República Dominicana.

“Nosotros tenemos en los 158 municipios estructuras dirigenciales, tenemos en las 32 provincias, en los distritos, en las secciones y en los barrios porque nosotros estamos trabajando a nivel de lo que hizo Bukele, vamos a aplicar el método Bukele en la República Dominicana”, expresó.

Reyes fue entrevistado por los comunicadores Enrique Mota, Glenn Davis Felipe, Julia Muñiz y Aneudy Ramírez, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Bukele llegó al gobierno en El Salvador con el movimiento Nuevas Ideas, el cual fue legalizado como partido político en el 2018, un año antes de resultar electo como el nuevo presidente salvadoreño en el 2019.

En ese orden, Reyes precisó que están en el proceso de recoger la cantidad de firmas que exige la Junta Central Electoral (JCE) para en los próximos meses ser reconocidos como organización partidaria en base a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos.

“Tenemos estructuras en los 158 municipios y en las 32 provincias del país, y a nivel internacional también porque vamos a llevar candidaturas propias”, manifestó.

Sostuvo, además, que todos los partidos políticos del país están prostituidos, incluyendo el Partido Revolucionario Moderno (PRM),con el cual habría pactado ayudarlo a llegar al poder a cambio del cumplimiento de cuatro puntos que hasta el día de hoy no se han visto realizados.

“Yo estoy en política por servir a mi país y no me siento conforme con la forma en la que el presidente Luis Abinader está llevando esto porque ni la base de ese partido ni los aliados están nombrados en el Gobierno, entonces la gente que está son los que no trabajaron, en el Gobierno yo pienso que hay mucha gente del PLD”, sumó.

Relacionado