(VIDEO) Cineasta Pedro Urrutia dice no rodará el siguiente año; anunciará proyectos “ambiciosos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director cinematográfico Pedro Urrutia reveló que el próximo año no estará rodando ninguna película propia, sin embargo, dijo que en el 2022 dará a conocer proyectos “muy ambiciosos” junto a otras personas que pudo conocer gracias a su producción cinematográfica “Carta Blanca”.

“Le agradezco a esa película, que me duele que la saquen ahora de los cines, pero no me puedo quejar porque ‘Carta Blanca’ me abrió puertas con personas que estamos trabajando otras películas y proyectos más para allá de películas, y son muy ambiciosos”, expresó.

Urrutia estuvo como invitado en el programa “Novedades”, conducido por los periodistas Elmer Féliz y Kenny Váldez, que se transmite en la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver entrevista a partir del minuto 40:39).

El cineasta detalló que el año entrante traerá, junto a los cronistas deportivos Natacha Peña, Jorge Mota y José Luis Mendoza la propuesta televisiva “Round by Round”, que será transmitida por cable local y plataforma digital.

También indicó que el año pasado se asoció con unos empresarios para realizar un estudio cinematográfico, que además de cine, también ofrecerá servicios para realizar producciones internas como vlogs e infomerciales.

“A ese proyecto ya le conseguimos su casa este año, tiene más de 5 mil m2, es una espació bien para realizar muchas producciones que no solo tienen que ver con cine, entonces en todo eso me la he pasado este año”, agregó.

No obstante esos proyectos, Urrutia dijo que continuará con el cine porque es una tarea que hay que seguir, sosteniendo que el área es una montaña rusa, donde los caminos “no son fáciles”.

Asimismo, señaló que el 2021 ha significado un año muy difícil para el cine dominicano por medidas que han tenido que tomarse en el marco de la pandemia de la COVID-19, en especial la del distanciamiento y la presentación de tarjeta de vacunación, la cual dijo que trajo una baja enorme en las salas de cine.

“Fue fuerte, pero aunque fue así en las salas de cine, también hay otras posibilidades a parte del streaming, de llevarlas a otra plataforma que se han abierto”, señaló.

